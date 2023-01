Depuis plus d’un an que la Ville de Chagny et la SCNF œuvrent à la restauration de huit toiles d’Henri Vincenot, inscrites au titre des Monuments historiques.

La Ville de Chagny possède déjà six panneaux peints par l’artiste (cinq exposés en mairie et un au théâtre) représentant des scènes de vie bourguignonne.

Salué comme un écrivain majeur amoureux de sa Bourgogne, Henri Vincenot (1912-1985) est aussi un peintre de talent.

La Ville de Chagny possède déjà six panneaux peints par l’artiste (cinq exposés en mairie et un au théâtre) représentant des scènes de vie bourguignonne. C’est donc tout naturellement que la SCNF, propriétaire de huit toiles, non exposées au public, s’est rapprochée de la Ville de Chagny pour leur restauration puis leur présentation. Fruits d'une commande de la SNCF à l’artiste en 1947, elles décoraient un ancien bâtiment SCNF à Santenay.

Elles évoquent les travaux de la vigne en Bourgogne sur trois saisons (printemps, été, automne), des vendanges à la cuverie avec le travail au pressoir, ou encore les festivités de la « paulée ». La conservation de ces toiles, menée par une restauratrice diplômée grâce au soutien de la DRAC, de la Ville de Chagny

et de la SNCF, se déroulera jusqu’à l’automne.

La SNCF reste propriétaire des œuvres. Claudine Vincenot, la fille d’Henri, est pleinement impliquée dans cette démarche et se réjouit que les toiles, longtemps « cachées », soient enfin de nouveau en pleine lumière ! Une rencontre avec Claudine Vincenot, des représentants de la SNCF, de la DRAC et de la Ville de Chagny est programmée suite à la restauration d’une première série des toiles Vincenot dont la Ville est dépositaire depuis début janvier 2021