AVIS DE DECES - Madame Marcelle PICHET née GENIEUX

CRISSEY



André et Chantale,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et leurs conjoints,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Marcelle PICHET

née GENIEUX

survenu le 6 janvier 2023,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébré le mercredi 18 janvier 2023, à 14 heures, en l'église de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son mari,

André PICHET

décédé en 1978.