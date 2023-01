Du monde pour la cérémonie des vœux au personnel

Les cérémonies sont de retour à Chalon-sur-Saône... Top départ avec le personnel de la Ville et du Grand Chalon ce mardi en fin d'après-midi à la salle Marcel Sembat. Retour en images avec Info Chalon.

Les vœux aux agents de la Ville de Chalon et du Grand Chalon ont permis au directeur général des services, Frédéric Iacovella, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, de revenir sur les grands travaux en cours sur le territoire de la commune et du Grand Chalon.

Plus d'infos plus tard sur info-chalon.com

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati