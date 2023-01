Le Karaté Boxing Chalonnais reprend les gants pour une nouvelle année

Les fêtes terminées, les entraînements ont repris comme si de rien était pour les membres du Karaté Boxing Chalonnais dès le lundi 2 janvier. L'un des entraîneurs, Yohann Mansot, nous donne les dates des premiers événements auxquels participera le club. Plus de détails avec Info Chalon.

Les entraînements du club Karaté Boxing Chalonnais (KBC) reprennent de plus belle autour d'une équipe très motivée et des 75 licenciés plus enthousiastes que jamais.

Après une saison précédente bien fructueuse, le club est prêt à reprendre les gants, comme nous l'indique Yohann Mansot, l'un des trois entraîneurs du KBC.

Et ça démarre fort dès le dimanche 29 janvier où une dizaine de membres se rendront au Championnat de full-contact de Bourgogne Franche-Comté qui réunira une quinzaine de clubs de la région à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or).

Autre événement majeur de ce début d'année où le club sera présent, l'Open international de Full-Contact qui aura lieu les 25 et 26 février à Paris. Thibaut Lacquit et Victor Grizard, les deux valeurs sûres du KBC, feront ainsi partie des 800 compétiteurs présents ce week-end.

Et pour finir, 3 membres du club se rendront le samedi 22 avril au Palais des Sports de Gerland, à Lyon, pour les championnats de France de full-contact et de light-contact.

Autant de chances pour le Karaté Boxing Chalonnais de s'illustrer et de dignement représenter notre ville.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati