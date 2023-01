AVIS DE DECES - Madame Josette GUILLIEN

CHALON-SUR-SAÔNE



Magali et Philippe,

sa fille et son conjoint ;

Audrey, sa petite-fille ;

Roger et Sylvie DAUSSE,

son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette GUILLIEN

survenu le 8 janvier 2023,

à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques civiles se dérouleront le mardi 17 janvier, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

La famille remercie le personnel de l'hôpital de Chagny pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.