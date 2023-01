NEIGE - La Saône et Loire placée en vigilance orange

Nouvelle offensive hivernale générant des problèmes pour la circulation routière.

A partir de 3h00 du matin ce mercredi 18 janvier 2023 et durant toute la matinée, une réactivation neigeuse va aborder le sud de la Saône-et-Loire : ces chutes de neige persistent et apportent une couche de 2 à 5 cm très localement 10 cm vers le Charolais, Brionnais et Clunisois. Cette perturbation est suivie d'un risque de regel généralisé mercredi matin.

Les températures sont généralement comprises entre 0 °C et 2 °C en plaine, mais sous une averse neigeuse plus marquée, la température s'abaisse autour de 0°C.