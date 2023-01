SAINT-VINCENT TOURNANTE 2023 - Les 28 et 29 janvier à Couchey

C’est le week-end du 28 et 29 janvier 2023 que s’organisera dans le village de Couchey, en Côte de Nuits, la 79e édition de la plus grande manifestation viticole de Bourgogne : la Saint- Vincent Tournante.

Chaque année, c’est à la fin du mois de janvier que la Bourgogne célèbre Saint Vincent, le patron des vignerons. Les premières manifestations de la Saint Vincent apparaissent au Moyen Âge avec les Sociétés de Secours Mutuels des viticulteurs, créées dans le but d’aider les vignerons malades, dans l’incapacité de s’occuper seuls de leur vigne.

En 1938, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin remet au goût du jour cette manifestation sous forme de fête: procession des confréries de Saint Vincent dans le village, Office religieux, intronisation des «vieux» vignerons et dégustations. La fête devient rapidement le temps fort des manifestations viticoles de la région et garde aujourd’hui encore ses principales valeurs basées sur la convivialité et le partage.

Les festivités débuteront le samedi matin avec le traditionnel défilé rassemblant plus de 90 sociétés de secours mutuels dans les rues du village, le tout, ponctué par une cérémonie solennelle au Monument aux mort rendant hommage aux défunts de Couchey avant la célébration de la messe en l’église de Saint-Germain d’Auxerre.

À l’issue de la matinée, les membres du Grand Conseil de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin procéderont à l’intronisation des anciens vignerons du village et le nouveau Grand Maître, Jean-François Curie annoncera le nom du prochain village qui accueillera la 80e édition de la manifestation en 2024.

Au cours du week-end, trois blancs, trois rouges et un rosé issus de l’appellation Marsannay seront mis à l’honneur auprès des dizaines de milliers de participants attendus.

À la fin de ce week-end de festivités, le Saint de Couchey sera accueilli pendant toute l'année au Château du Clos de Vougeot tandis que le Saint de la Confrérie sera reçu à Couchey jusqu’à l'année prochaine.

L'APPELATION MARSANNAY

Le village de Couchey compte 90 hectares dans l’AOC Marsannay, considérée comme la « Porte d’Or de la Côte de Nuits ». Si la présence de vignes y est attestée dès le VIIème siècle, comme sur toute la Côte, le prestige du vignoble est reconnu depuis fort longtemps. L’abbaye de Bèze, l’évêché d’Autun, les ducs de Bourgogne et bien d’autres possédèrent des vignes sur ce finage. Les vins étaient présents sur la table de Louis XIV ou Louis XVI... Certains Climats bénéficient jusqu’au XIXème siècle, d’un classement équivalent aux Grands Crus actuels.

Singularité de l’AOC Marsannay : il s’agit de la seule appellation Village pouvant s’exprimer sous les trois couleurs, blancs, rouges, rosé. C’est en outre ces 3 couleurs de l’appellation, qui seront servies dans les caveaux de dégustation, et notamment une cuvée de Pinot Noir de l’appellation emblématique Marsannay Champerdrix, vinifiée par l’ensemble des vignerons de Couchey.

RÉTROSPECTIVE DES AFFICHES DE LA SAINT-VINCENT TOURNANTE AU CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT

Une rétrospective des affiches des 54 dernières éditions de la Saint Vincent Tournante sera disponible à partir du 17 Janvier dans le Grand Cellier cistercien du Château du Clos de Vougeot jusqu'au 31 mars 2023.

Chaque année depuis 1938, la Fête de la Saint-Vincent tournante de Bourgogne se perpétue, accueillie et célébrée dans un village différent de la région.

Ce n’est qu’à partir de 1971, dans le village de Rully, qu’apparaît la première affiche de la manifestation. Elle marque le début d’une série qui se découvre aujourd’hui au travers d’une collection constituée de 46 affiches authentiques.

Chacune de ces affiches, imaginées et réalisées par des artistes locaux, portent un caractère unique et donnent une identité propre à chacun des villages qui ont accueilli cette manifestation. Devenue collection de référence, elle a la caractéristique de s’enrichir sans cesse, dans une volonté rétrospective mais aussi contemporaine puisqu’elle est complétée, année après année par l’affiche qui annonce la prochaine édition de la manifestation.

À la veille de la prochaine Saint-Vincent tournante, c’est donc l’affiche de la 79ème édition réalisée par Pierre-Marie Derey, vigneron et artiste, que vient conclure cette année la rétrospective.