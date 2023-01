Les vœux à Châtenoy le Royal, une tradition qui renait après la Covid.

Monsieur le sous-préfet de Chalon, Marie Mercier sénatrice, la représentante du député Louis Margueritte, Françoise Vaillant conseillère départementale, Sébastien Martin président du Grand Chalon, des maires et vice-présidents du Grand Chalon, des élus, Emmanuel Breton commissaire de police, le commandant Chottin de la brigade de gendarmerie de Chalon, le Major Piani de la brigade de gendarmerie de Châtenoy, les représentants des sapeurs-pompiers, le Capitaine Philippe représentant de la BPIA, Madame Oliveira principale du collège, des représentants des établissements scolaires, le Père Courtot, des acteurs économiques, des professionnels de santé, des présidents et représentants d’associations locales et de clubs sportifs, des agents, ainsi que des nouveaux habitants avaient répondu à l’invitation de la mairie pour la traditionnelle présentation des vœux du maire de la ville.

Après avoir salué toutes les personnes présentes, Vincent Bergeret maire de la ville a débuté son discours par ces mots : « Trois ans….Trois ans que cette cérémonie n’avait pas eu lieu. Enfin, je vous retrouve et je suis heureux de pouvoir vous accueillir dans ce lieu, vous, qui avez choisi de vous installer, de vivre à Châtenoy le Royal et vous qui êtes attachés à cette commune. Je vous remercie d’être venus aussi nombreux ce soir. » Une entrée en matière signifiant son attachement aux moments de rencontres et à la vie sociale.

Il n’a pas été sans rappeler la conjoncture avec la crise sanitaire 2020/2021, la guerre aux portes de l’Europe, l‘inflation et la hausse du prix de l’énergie impactant les particuliers, comme les entreprises et les collectivités. Il a remercié chaleureusement l’ensemble de l’équipe municipale et Madame le Sénateur : « J’ai pu compter sur leur disponibilité, leur dévouement, leur fidélité et leur investissement précieux à mes côtés notamment durant la période Covid. J’aimerais en profiter pour saluer le travail de tous les élus locaux. Ces élus engagés au quotidien, très souvent sollicités, au service de leurs concitoyens, qui ne comptent ni leur temps ni leurs heures. »

Monsieur le maire a fait la rétrospective des réalisations qui ont vu le jour en 2022. L’inauguration des logements séniors (projet porté et géré par la commune), mise en service de box de location au sein du quartier des Rotondes, travaux de rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement avec le Grand Chalon sur les quartiers du Tillet et du clos Marion, végétalisation de la place de l’an 2000, aménagements paysagers du quartier des Alouettes et de la rue de la Liberté, poursuite de l’aménagement du réseau de pistes cyclables rue des Marguerites.

Il a rappelé que gérer une commune, c’est gérer au plus près un budget avec des marges de manœuvre étroites (hausse du coût des énergies et de l’inflation), que la rigueur, la stratégie et l’anticipation permettent de maintenir des capacités financières. « …je tiens à remercier très sincèrement la directrice générale des services Marie Laure Brochot et l’ensemble des agents communaux qui sont un maillon indispensable à la mise en œuvre des projets des élus. Mes remerciements s’adressent également au personnel du centre communal d’actions sociales qui propose une multitude d’actions en direction de l’ensemble de la population : enfance, ados, familles, activités adultes et séniors».

Dans son discours, il a donné une place importante au monde associatif qui participe à la richesse de la ville : « Qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs, toutes donnent vie, chacune à leur manière, chacune selon son mode de fonctionnement, à notre commune. Ce foisonnement et cette énergie déployée par tous ces bénévoles façonnent pleinement l’identité de Châtenoy. Ces associations et ces bénévoles luttent efficacement contre le repli sur soi, l’exclusion et l’isolement. Les associations constituent, par nature, un lieu de découverte et de reconquête des liens sociaux. Et vous me permettrez, au nom du conseil municipal de remercier très chaleureusement l’ensemble de ces présidents et bénévoles présents ce soir».

Pour expliquer les enjeux de travailler avec les instances de l’état, de la région, du département et du Grand Chalon et montrer l’importance pour les collectivités territoriales d’être de vrais acteurs économiques et sociaux, il a précisé qu’il est impératif d’être responsable avec l’argent public pour poursuivre les investissements et préparer l’avenir, qu’il faut répondre aux besoins essentiels des administrés au quotidien en lien avec les partenaires institutionnels et expliquer les actions pour maintenir la confiance des habitants dans l’action publique.

2023 se promet d’être une année importante pour Châtenoy le Royal selon le maire Vincent Bergeret.

En effet, il a prévu d’accentuer la démarche de la commune pour répondre aux enjeux climatiques et énergétiques en poursuivant le passage de l’éclairage en led, en construisant un bâtiment à énergie positive pour l’extension de la maison de santé (ouverture en septembre 2023 avec des cabinets de médecins généralistes et spécialistes), en faisant l’isolation thermique du dernier groupe scolaire Cruzille et en installant le bassin de récupération des eaux de pluie du gymnase qui servira à l’arrosage des massifs de la commune, sans oublier le remplacement de la pelouse synthétique du terrain de football du Treffort.

« Une nouvelle année d’actions et d’ambition s’ouvre à nous. Une année d’engagement, vous pouvez compter sur l’équipe municipale. C’est dans cet esprit que l’ensemble des élus œuvre, et c’est dans cet esprit que nous abordons 2023. Au nom de l’ensemble du conseil municipal et en mon nom je vous présente nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité sans oublier de réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. Je vous souhaite à toutes et tous, une très belle et heureuse année 2023. »

Des vœux suivi du verre de l’amitié, moment propice aux échanges entre les instances représentatives de l’état, administratives, de sécurité, gendarmerie, police nationale, armée, associations… et nouveaux habitants.

C.Cléaux