2022, une pas mauvaise année pour l'Amicale du Don du Sang de Givry

Vendredi dernier, Colette Cavard a donné rendez-vous aux membres de l'amicale qu'elle préside pour son assemblée générale à l'ancienne gare de Givry, en présence du maire Sébastien Ragot et de la désormais conseillère déléguée à l'animation Pascale Pierre.

Remerciant les proches, les conjoints, la mairie de Givry (qui relaie les annonces de don du sang sur le panneau numérique), les amicales voisines dont Virey-le-Grand et Chalon pour leur soutien quand elle a « un coup de mou », la maîtresse de cérémonie a distribué la parole aux différents intervenants.

L'année qui s'est écoulée a enfin été une année ordinaire et conviviale grâce à l'abandon des restrictions COVID. L'Amicale de Givry a vu une hausse de ses 535 donneurs, dont 41 primo-donneurs (+15 par rapport à 2021 !), le maximum ayant même été atteint en août avec 108 dons, grâce à une présence stratégique devant le supermarché Colruyt. Tout en déplorant que certains clients aient décliné en disant ne pas avoir le temps, ne pas être convaincus ou ne pas se sentir concernés…

Loin d'être découragée, l'Amicale a rappelé la rencontre des 120 élèves des deux collèges public et privé de Givry afin de les sensibiliser (bien qu'ils n'en aient pas encore l'âge de donner) et qu'ils passent ensuite le mot à leurs parents. Parmi les autres rencontres, la caserne des pompiers et l'IUT, dont les étudiants de la filière logistique et transport ont passé en avril une journée dédiée à la sécurité routière.

Des donneurs vieillissants et des bénévoles en baisse pour des besoins qui ne faiblissent pas

Ce plutôt bon cru ne doit pas cacher la réalité d'un bassin de donneurs qui atteignent peu à peu l'âge limite de 70 ans pour donner leur sang et leur plasma. Une dizaine d'entre eux ont d'ailleurs été félicités en fin de séance pour leur engagement sur la durée, le maximum atteint étant de 102 dons, ce qui donne une idée de la longue carrière sachant que les dons sont limités à 6 par an. Cela vaut bien un diplôme de donneur et un sachet de douceurs.

Le recrutement d'organisateurs bénévoles, qu'il faut encourager et dont il faut valoriser l'utilité, n'est pas non plus épargné car il est touché par un absentéisme aux conséquences fâcheuses. En effet, ce fléau a en partie contraint à l'annulation de plus de 2000 collectes (l'équivalent de 120 000 poches de sang) dont 110 au niveau régional d'après madame Goujon, trésorière de l'union départementale.

Celle-ci a également salué l'action des bénévoles locaux mais également des 750 000 autres bénévoles de France rassemblés en 2 800 associations, qui ont permis 30 000 collectes, soit 10 000 poches de sang par jour qui ont bénéficié sur l'année à un million de malades et blessés. L'union départementale visait également 12 % d'augmentation des nouveaux donneurs, ils ont été de 10 %, ce qui reste honorable. Un résultat qui ne serait possible sans la coopération entre l'Établissement Français du Sang et les amicales locales.

Les 2,8 millions de poches de sang et de plasma ainsi obtenues permettent encore une certaine autosuffisance, ce qui n'est pas le cas des médicaments élaborés à partir de plasma. Mais il ne faut pas se réjouir trop tôt, la demande étant croissante, immédiate et à flux tendus – puisque ces fluides ne se conservent pas sur le long terme – les associations ont pour la première fois passé un appel d'urgence vitale aux dons, au risque sérieux de devoir reporter des opérations qui ne pouvaient attendre.

Les dates et objectifs de 2023

Raison de plus pour mettre en place de nouveaux projets de sensibilisation et pour simplifier les procédures. Malheureusement, il n'y a pas qu'à l'hôpital qu'il faut être patient : comme l'a vécu Colette Cavard, la « télécollecte » finit par alourdir et ralentir le parcours puisqu'il faut téléphoner à un docteur pour vérifier le questionnaire à remplir quand on vient donner de son sang ET de son temps.

Côté prévention, une campagne sera lancée pour les sangs rares (autres que ABO) et pour les maladies qui touchent certaines populations telle que la drépanocytose. La communication en milieu scolaire marche bien, notamment grâce au format bande dessinée.

Un mot concernant les comptes, qui sont équilibrés, les vérificateurs n'ont émis aucune objection et ont félicité Gérard Nicolas pour son travail sérieux et rigoureux. Stéphanie Lacroix, que l'on peut croiser à l'accueil de la mairie de Givry, s'est dite intéressée pour reprendre l'un des postes de vérificateurs des comptes.

Les habitants de Givry et alentours peuvent d'ores et déjà noter dans leur agenda les 6 prochaines collectes, « accueillantes, respectueuses et pleines de partage » : 22 février (il est déjà possible de s'inscrire), 26 avril, 21 juin, 23 août, 18 octobre, 20 décembre, comme toujours à la Salle des Fêtes de 8h30 à 12h30. L'Amicale tiendra également son grand méchoui le 20 mai à Granges.