Le grog Dijonnais ? info-chalon.com vous dit tout

Le grog est une boisson aux vertus thérapeutiques, inventée par un amiral de la marine anglaise. Au xviiie siècle, l'amiral Edward Vernon met au point cette boisson chaude dans l'objectif vertueux de lutter à sa façon contre le fléau de l'alcool : enivrés au rhum de la Jamaïque à longueur de journée, ses marins avaient des gestes moins précis et leur travail s'en ressentait. Toutefois, les tâches pénibles qui leur étaient imposées nécessitaient un petit remontant. L'amiral décida alors de distribuer à l'équipage une dose de rhum mélangée à quatre doses d'eau chaude parfumée à la cannelle : la chaleur de l'eau ajoutée à l'alcool était censée donner aux hommes l'excitation au travail sans leur apporter l'ivresse. Quant au nom de « grog », c'est un hommage au sobriquet de l'amiral Vernon, appelé « Old grog » en référence au manteau en grogram, une épaisse étoffe de soie à gros-grain, dont il ne se défaisait jamais. Un peu de jus de citron fut ajouté ensuite à la recette originelle afin d'apporter à l'équipage de la vitamine C qui permettait de lutter contre le scorbut.



LES VERTUS DU GROG

Le grog traditionnel est fait d'eau très chaude, de rhum (entre 10 et 20 %), de miel et de jus de citron. On y ajoute une pincée de cannelle, une épice connue pour ses propriétés antivirales et antimicrobiennes, qui stimule le fonctionnement du système immunitaire et aide à éloigner les premiers frissons du rhume ou de la grippe.

Le miel atténue les maux de gorge, les toux sèches et aide à fluidifier le mucus. Il donne également un coup de fouet énergisant, en agissant immédiatement après son ingestion. Excellent désinfectant, il empêche les bactéries de se fixer et de proliférer. Son action, combinée à la vitamine C du citron, a déjà signé l'arrêt de mort de bien des coups de froid…



RHUM OU PAS RHUM ?

Certes, lorsque des frissons enfiévrés nous étreignent, le rhum procure une sensation de chaleur et de torpeur bien agréable, mais est-il vraiment nécessaire pour autant ? En cas de rhume ou de coup de froid, ce serait plutôt un faux ami. Son action, momentanée, contribue à fatiguer l'organisme inutilement. Quoi qu'il en soit, mieux vaut ne pas combiner grog alcoolisé et prise de médicaments contre les états grippaux et les rhumes courants.



S. Seuron



DES RECETTES À TESTER

- Un grog sans alcool

Verser de l'eau bien chaude dans un grand verre, ajouter un jus de citron pressé, une cuillère à café de miel, un peu de cannelle et le tour est joué ! Le fait de boire bien chaud procure un effet apaisant et réconfortant.

- Un grog au rhum* blanc

Verser un verre de rhum blanc agricole, de préférence assez fort (50 °environ), dans une casserole, ajouter le jus d'un citron et d'une orange pulpe comprise, cinq ou six clous de girofle (le girofle est un puissant analgésique connu depuis la nuit des temps), une toute petite pincée de piment rouge et deux cuillères à café de miel. Il est possible d'ajouter au mélange une pincée de cannelle et une pincée de thym excellent pour le mal de gorge. Faire chauffer le tout jusqu'à ébullition, boire et se mettre au lit immédiatement.

- Un grog dijonnais

C'est une variante du grog faite avec un alcool de la région : le marc de Bourgogne. Mélanger dans une chope un verre à liqueur de crème de cassis, une cuillère à soupe de marc de Bourgogne, de l'eau bouillante, une rondelle de citron et un peu de cannelle. Boire très chaud.

- Un grog normand

Il s'agit également d'un grog régional, réalisé à base de cidre et de Calvados ; dont voici la recette pour six personnes. Il faut une bouteille de cidre brut, un petit verre de Calvados, un citron, six bâtons de cannelle, deux cuillères à soupe de miel et une demi-cuillère à café de muscade râpée ou en poudre. Dans une casserole, disposer six rondelles de citron, le cidre, les bâtons de cannelle, le miel et la muscade. Porter le tout à ébullition, puis couper le feu, enlever les bâtons de cannelle et ajouter le Calvados. Servir très chaud dans des verres : pour la déco, présenter chaque verre avec un bâton de cannelle et une rondelle de citron.

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.