Corinne Jourdain, patronne de la Manufacture de Digoin, Chevalier de la Légion d'Honneur

Moment d'émotion au sein de la CPME de Saône et Loire avec la distinction faite à Corinne Jourdain, patronne de la Manufacture de Digoin. Yves Seguy, Préfet de Saône et Loire, est venu en personne remettre le titre de Chevalier de la Légion d'Honneur, à cette amoureuse de l'art de vivre à la Française. Qualifiée de "pragmatique et visionnaire", Corinne Jourdain avait repris l'entreprise née en 1875, à la barre du tribunal de commerce de Mâcon en juin 2014. Une manière de "sauver un savoir-faire ancestral" a-t-elle lancé avec beaucoup d'émotions, remerciant au passage celles et ceux qui ont cru en son projet de reprise, notamment Fabien Genet, ancien maire de Digoin et sénateur de Saône et Loire, ou Josiane Corneloup, députée de la circonscription et Michel Suchaut - Président de la CCI.

Elle avait eu un "coup de coeur" pour le site en 2010, ont rappelé à tour de rôle les intervenants, évoquant l'énergie investie dans le projet de reprise, avec désormais une vingtaine de salariés.

L.G