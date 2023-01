En Côte d'Or, le Conseil départemental annonce un plan de soutien financier aux boulangers

A l’occasion de la traditionnelle galette offerte par l’Union des artisans boulangers-pâtissiers de Côte-d’Or, François Sauvadet a annoncé la mise en place d’un dispositif départemental exceptionnel pour soutenir les familles d’artisans confrontés à la hausse du coût de l’énergie. Sous forme d’avances remboursables plafonnées à 15 000 € par famille, ce dispositif sera adopté par la Commission permanente dès ce vendredi 3 février.

« Je suis particulièrement heureux de vous retrouver et de renouer avec la traditionnelle dégustation de la galette de l’Union des artisans boulangers-pâtissiers de Côte-d’Or, un rendez-vous de convivialité empêché durant la crise sanitaire » a d’abord rappelé le Président Sauvadet. « Mais nos retrouvailles s’inscrivent dans un contexte toujours lourd : la hausse du coût de l’énergie est un nouveau coup dur porté à notre économie locale ». Hausse du coût des énergies, mais aussi des matières premières et des carburants, les artisans voient en effet leurs charges exploser.

« Nous avons tous entendu des témoignages bouleversants de boulangers, restaurateurs, artisans… exsangues financièrement. J'ai donc décidé de mettre en place, dès le début de cette année 2023, une avance remboursable d'un montant net de 15 000€ à taux 0 % pour toutes les familles d'artisans en situation les 5 années suivantes » a annoncé François Sauvadet. « Nous n’avons pas vocation à nous substituer à l’Etat, responsable en matière énergétique, ni à la Région qui a la compétence économique, mais face à l’urgence de la situation, nous devons être solidaires des familles des artisans, car la solidarité, c’est l’ADN du Département ».

Les artisans concernés sont avant tout ceux qui ne s’en sortent plus, ceux qui menacent de fermer leur commerce. Ceux dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros par an et qui ont vu leurs charges liées à leurs consommations intermédiaires augmenter d'au moins 30 %. Ce dispositif s'applique également à toutes celles et ceux qui ont été confrontés à un refus des banques de se voir accorder un prêt ou qui ont un besoin de trésorerie vital et non satisfait par les dispositifs nationaux et régionaux.

« Nous mobilisons 2,6 millions d'euros pour vous aider à passer cette crise. Nous sommes au rendez-vous, à vos côtés, pour faire face ensemble » a souligné le Président Sauvadet, qui présentera ce dispositif à la Commission permanente du 3 février pour une mise en application sans délai.

Le Président Sauvadet a rappelé que le Département restera mobilisé aux côtés de celles et ceux qui font vivre l’économie de proximité et a appelé de ses vœux une révision de la loi NOTRé pour que les Départements puissent agir et aider l’économie de proximité. Un vœu partagé par David Nogueira, président de l’Union des artisans boulangers-pâtissiers de Côte-d’Or, et par tous les représentants du monde de l’artisanat et du commerce.

