REFORME DES RETRAITES - Après deux articles, l'examen en commission à l'Assemblée est terminé

Une nouvelle fois, la représentation nationale s'est retrouvée flouée de son droit le plus simple, à savoir celui de représenter la Nation. Fadila Khattabi, députée Renaissance de la 3e circonscription de la Côte d’Or et présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, a mis un terme aux débats, considérant que le délai imparti était désormais terminé. Sauf que dans les faits, à peine deux articles ont été examinés... et celui de la date légale portée à 64 ans apparaissait au 7e rang de la réforme gouvernementale. Évidemment, au regard du nombre d'amendements déposés contre la réforme des retraites, le gouvernement et ses soutiens se retrouvaient dans une impasse compliquée à gérer. Au regard de la tension extrême qui pèse sur ce dossier, le gouvernement s'empêtre dans sa gestion, au point de donner plus d'arguments à ses oppositions politiques. Place désormais au débat au sein de l'hémicycle à compter de lundi... et pour une dizaine de jours au maximum.

L.G