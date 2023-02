Stage FSU 71 sur la retraite à la Maison des Syndicats

La FSU 71 organisait un stage sur le thème des retraites ce jeudi 2 février à la Maison des Syndicats. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi 2 février, la Fédération Syndicale Unitaire de Saône-et-Loire (FSU 71) organisait un stage sur le thème des retraites à la Maison des Syndicats.

Pour ce syndicat, le gouvernement est très pressé de réaliser des économies sur les régimes de retraite, estimant que «des mesures régressives devraient être adoptées rapidement pour augmenter le nombre de trimestres pour une carrière complète».

Les décotes seront donc plus élevées, le niveau des pensions variables. Il instaure des inégalités multiples et remet en cause des principes de solidarité…

Gracianne Charles du SNES-FSU secteur retraite, et Émilie Moreau du SNUIPP-FSU étaient les intervenantes pour ce stage, en présence de Cyril Milien, secrétaire de la FSU 71.

Venues de tout le département, 70 personnes ont répondu présent à ce sujet. Principalement des enseignants et des personnels de l'administration pénitentiaire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati