Les gourmandises pour la Saint-Valentin à déguster chez Allex !

Des pâtisseries spéciale Saint-Valentin à déguster du vendredi 10 au mardi 14 février inclus, avant la fermeture pour congés d'hiver. Les quantités étant limitées, nous ne saurions trop vous recommander de les réserver. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette année, Sébastien Buvot, le chef-pâtissier de la maison Allex s'est, une fois de plus, décarcassé pour vous proposer des gourmandises spéciale Saint-Valentin dignes de ce nom.

Et croyez-nous, c'est une explosion de saveurs qui saura ravir les papilles des amoureux (mais pas que) !

Et on commence par le Vénus, un biscuit aux amandes avec une mousse citron vert et une mousse framboise.

Les amateurs de macarons seront quant à eux ravis de découvrir le Macaron Framboise, un macaron à la mousseline de vanille de Madagascar et des framboises fraîches.

Pour l'une comme pour l'autre gourmandise, vous avez le choix entre une part en individuel à 3,70 euros et un gâteau pour 5 personnes à 24,50 euros.

Les quantités étant limitées, nous ne saurions trop vous recommander de les réserver.

Disponible dès demain, vendredi 10 février, jusqu'au mardi 14 février inclus.

À noter que la chocolaterie-pâtisserie Allex sera fermée du 15 au 21 février inclus, une petite pause hivernale qui sera mise à profit par l'équipe pour repartir de plus belle !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

☎ 03 85 48 04 52/ contact@allex-chocolatier.com

→ allex-chocolatier.com