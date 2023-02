La French Tech Bourgogne-Franche Comté labellisée capitale par la mission French Tech

Cette labellisation d’une durée de 3 ans vient confirmer le dynamisme de l’écosystème Tech de la région. Le rôle de la Capitale French Tech Bourgogne-Franche-Comté sera d’animer et d’assurer la continuité de l’action de la Mission French Tech sur le territoire. La French Tech Bourgogne-Franche-Comté est l’une des 16 Capitales à être labellisées.

" Nous sommes fiers de voir la Bourgogne-Franche-Comté accéder au statut de Capitale French Tech. La mobilisation des acteurs locaux est essentielle pour faire rayonner notre territoire, soutenir nos start-ups et favoriser des projets innovants, pérennes et compter sur un collectif. " déclare Jean-Paul Medioni, président de la Capitale French Tech Bourgogne-Franche-Comté, président et fondateur d'Ubitransport.

Le territoire de Bourgogne-Franche-Comté compte 400 startups notamment dans les secteurs :

- Smartcity/industrie 4.0 : ville durable et bâtiments innovants, mobilité, data, cybersécurité, robotique, etc.

- Énergie et matériaux : hydrogène, décarbonation de l’industrie, etc.

- AgriTech : alimentation durable et favorable à la santé, systèmes agricoles durables et équipements pour la transition écologique, etc.

- HealthTech : biothérapies, dispositifs médicaux innovants, santé numérique, etc.

Dijon, le 03/02/2023



“ L’écosystème tech est en plein développement. Il constitue une source d’innovations et de solutions notamment pour répondre aux grands défis des activités historiques du territoire et accompagner les transitions économiques, écologiques et sociales “ explique Silvère Denis, directeur délégué de la Capitale French Tech Bourgogne-Franche-Comté.

Pour soutenir et décliner les actions de la French Tech, la Bourgogne-Franche-Comté compte désormais 5 lieux totems répartis sur l’ensemble du territoire, Dijon, Besançon, Mâcon, Nevers et Belfort/Montbéliard, qui accueilleront les dispositifs de la French Tech.

Les Capitales French Tech sont les relais de la Mission French Tech sur le territoire national. Elles bénéficient d’équipes opérationnelles propres, pour mettre en œuvre les grands programmes de la Mission French Tech : French Tech Central, French Tech Tremplin et French Tech Rise et développer des accompagnements propre au territoire.

Les Capitales French Tech sont par ailleurs associées aux réflexions stratégiques de la Mission French Tech sur les actions à mettre en place pour répondre à ces enjeux.

“Véritable porte d’entrée de notre écosystème, la Capitale French Tech Bourgogne-Franche-Comté fédère l’ensemble des acteurs de l’innovation du territoire (start-up, structures d’accompagnement, services publics, financeurs, grands groupes, centres de recherche, etc.) afin de les mobiliser sur des initiatives communes” précise Christophe Boutet, Président de Bourgogne-Franche-Comté Numérique, porteur du label Capitale.

La feuille de route de la Capitale French Tech Bourgogne-Bourgogne-Franche-Comté s’inscrit dans les grandes attentes de la Mission French Tech tout en s’adaptant aux enjeux locaux :

● Animer et faire rayonner l’écosystème French Tech Bourgogne-Franche-Comté en région, au national & international

● Favoriser l’implantation de projets innovants sur le territoire

● Faire émerger et soutenir le développement de scale-up sur le territoire

● Accompagner la transition écologique des acteurs tech et mettre en avant des solutions pour les territoires

● Promouvoir la parité et la diversité