SAINT-VALENTIN - Les plus belles chansons d'amour

Le philosophe Platon disait « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. »C'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'amour. Nombre d'artistes ont chanté ce sentiment étrange et parfois incompréhensible, ses plaisirs et ses joies, comme ses blessures et son absence. Certains mieux que d'autres. En voici quelques exemples, romantiques à souhait, à écouter en amoureux.

Restons en France d'abord. La Vie en rose d'Édith Piaf, écrite lorsqu'elle fréquentait Yves Montand et reprise dans le monde entier, dépeint avec poésie les joies du sentiment amoureux, tout comme son magnifique Hymne à l'amour. Aimer à perdre la raison de Jean Ferrat, explore le même thème. Barbara a chanté avec élégance les affres du manque de l'autre dans Dis, quand reviendras-tu ? tandis que Serge Gainsbourg nous touche droit au cœur avec son osé Je t'aime moi non plus ou sa romantique Javanaise.

Charles Aznavour (Toi et Moi, J'en déduis que je t'aime) parlait très bien de la relation de couple. Francis Cabrel a sublimée cette dernière par une écriture à la fois simple et très juste : Je l'aime à mourir, L'encre de tes yeux, ou Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai restent des classiques. Certaines chansons de Johnny Hallyday sont de véritables odes à la passion, comme le sexy Que je t'aime ou le tendre Je te promets. Dans un style plus léger, citons aussi Joe Dassin et ses titres À toi ou Et si tu n'existais pas. N'oublions pas le belge Jacques Brel, qui a donné naissance à l'une des plus belles chansons de tous les temps : Ne me quitte pas.



PÉPITES INTERNATIONALES

Quand on parle de chansons d'amour, impossible de passer à côté de titres que certains qualifieront de sirupeux, voire « gnangnan ». On peut citer les classiques de Mariah Carey (Without You), Whitney Houston (I Will Always Love You) ou Céline Dion (My Heart Will Go On), rose bonbon à souhait. En tête de liste de la variété pop/rock, la célèbre Your Song, signée Elton John, est une déclaration puissante et intemporelle, tout comme (Everything I Do) I Do It for You de Bryan Adams et You Are So Beautiful de Joe Cocker. Always de Bon Jovi et With or Without You de U2 sont également des titres de référence. Freddie Mercury et sa désarmante mélodie Love of My Life remue les papillons du ventre tandis que le kitschissime mais délicieux morceau hard rock Still Loving You de Scorpions est l'un des préférés des amoureux.

Pour une ambiance feutrée et douce, les love songs d'Elvis Presley (Love Me tender, Can't Help Falling in Love) font toujours leur petit effet. Envie d'une tonalité plus rock ? Les sulfureuses chansons de Led Zeppelin (Whole Lotta Love, Babe I'm Gonna Leave You) ou de Jimi Hendrix (Hey Baby, Sweet Angel) réchaufferont la pièce. Citons aussi Oh My Love de John Lennon, Angiedes Rolling Stones ou encore le chouette Ain't No Sunshine de Bill Withers. Dans un style plus confidentiel, Tom Waits (Hope that I Don't Fall in Love With You), Leonard Cohen (Dance Me to the End of Love) ou Nick Cave, avec le très beau Into My Arms, ont sublimé la déclaration d'amour.

Dans la catégorie de la soul et blues music, citons Barry White, surnommé « le maestro de l'amour », dont les morceaux langoureux apportent une touche sexy à n'importe quelle soirée. Un cran au dessus, nous avons le grand Otis Redding avec le titre I've Been Loving You Too Long (et tant d'autres), Ben E. King (Stand by Me), Percy Sledge (When a Man Loves a Woman), The Platters (Only You), The Righteous Brothers, qui ont rendu célèbre Unchained Melody, et enfin les ballades suaves et déchirantes des ladies Etta James (At Last) ou Billie Holiday (All of Me, My Man).



LA NON DEMANDE EN MARIAGE

Il y a ceux qui crient leur amour à la face du monde entier, et puis il y a les autres, les anticonformistes. La Non demande en mariage de Georges Brassens est un bel exemple d'une déclaration tout sauf ordinaire, et pourtant toute aussi touchante. Le musicien rencontra Joha Heiman en 1947 et lui écrira cette chanson : « Qu'en éternelle fiancée, à la dame de mes pensées toujours je pense/J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main/Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. »