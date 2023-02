Rugby :  Chatenoy en déplacement à Toucy (89) pour garder le moral

Dur à avaler la défaite de l’équipe A, dimanche dernier face aux voisins bressans de Saône Seille, un 15 - 22 qui ne reflète pas le bon retour en seconde mi-temps, de l’équipe châtenoyenne, laquelle a su remettre le jeu dans le sens de la marche. Cet essai casquette de la dernière minute du temps réglementaire fait encore causé aux deux entrainements de cette semaine. Défaite également de l’équipe B 21 - 22 et une nouvelle fois un match sans arbitre de champ officiel.

Volonté et solidarité

Ce dimanche 19 février 2023 le CRC se déplace à Toucy dans l’Yonne. Une équipe Icaunaise qui est dans milieu du tableau connaissant mieux la Promotion d’Honneur que les Châtenoyens, lesquels sont vraiment dans une phase d’apprentissage de ce niveau. Ils vont se déplacer avec la volonté de prouver qu’ils sont capables d’y rester compte-tenu de leur jeunesse. Rappelons que la moyenne d’âge se situe entre 24 et 25 ans.

Et puis il faut dire encore une fois que l’infirmerie n’a toujours pas désempli, au contraire car un nouveau blessé s’est ajouté à la liste dimanche dernier. Pas de chance et pourtant pour l’effectif valide on sent de la solidarité dans ce groupe qui veut s’en sortir. Une solidarité qui est aussi soutenu par les plus anciens et par les blessés eux-mêmes, preuve que le groupe vit bien contrairement à ce qui peut se dire çà et là pas très complaisamment. Des garçons qui eux ont le sens et la valeur du maillot jaune et bleu et restent solidaires.

Deux jeunes 1ere ligne motivés

Aujourd’hui la parole est donnée à deux jeunes du groupe qui ont tous deux un poste prépondérant en mêlée puisqu’ils sont piliers. ( l’un à droite n°3, l’autre à gauche n°1). Ils donnent leur sentiment :

Tom Rateau, pilier gauche, né le 31 janvier 2002 ( 21 ans) : « Dimanche dernier nous avons manqué de combativité en première mi-temps et c’est souvent là notre défaut. En deuxième mi-temps nous nous sommes mieux compris et on a joué plus collectif ce qui nous a permis de remonter et d’égaliser. C’est notre manque d’attention qui a fait que l’on a pris cette essai idiot face à une équipe que avions à portée de mains. Pour Toucy on y va bien préparé et on veut se rattraper . »

Nathan Girard, pilier droit, né le 15 septembre 2001 ( 22 ans ) : « Il ne nous faut pas grand chose pour y arriver. Peut-être manquons nous de communication entre nous et peut-être de rapidité dans la finalité de notre jeu. On est mené 15 à 0 dimanche dernier puis on enclenche une seconde mi-temps qui nous amène à un 15 - 15 en marquant des essais, c’est la preuve qu’il nous faut bien conquérir nos ballons devant et bien les transmettre à nos arrières, peut-être plus rapidement, pour qu’ils finissent le boulot. Ce dimanche on y va pour la gagne et surtout tout le groupe veut rester en Promotion d’Honneur la saison prochaine donc à nous d’aller chercher les victoires sur le terrain. »

Comme quoi au Chatenoy Rugby Club il y a de la motivation dans ce groupe désireux de bien faire, même dans l’adversité du moment. On peut leur faire confiance.



JC Reynaud