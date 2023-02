Recit d’une Chalonnaise de l’hypercentre en colère

"Alors mardi soir vers 18h, pressée par mes obligations professionnelles, je tape un peu la borne descendue Place du Châtelet mais sans rien pour ma voiture… Une heure après deux polciers municipaux (qui ont entre nous bien autre chose à faire) viennent me trouver, "on nous a signalé un délit de fuite car la borne a été abîmée ! Euh……ben oui j’ai touché la borne qui du coup s’est mise en sécurité en effet…. Il y a deux habitants qui nous ont prévenu pour cela. Ah oui ….je suis bien là coupable, je ne suis en effet pas descendue de la voiture pour demander à la borne comment elle allait en effet !!!! "Fin de la blague !

Avant de dénoncer des choses inutiles, regardez plutôt vos voisins !

Êtes vous au courant qu’il y a rue des Cornillons une dame qui vit seule et qui a le cancer du poumon, un monsieur Grande Rue qui vient d’être opéré et qui doit sortir son chien et qui galère ou encore une dame, Hélène de son prénom restée sans frigo place de Beaune à qui il faut faire des courses……..Intéressez vous enfin aux choses utiles !

Une becasse comme moi qui tape dans une borne et qui engage la police à cause de dénonciation de beuzenot accoudé à leur fenêtre ça suffit …….!!!!!!! Et la borne va très bien au passage "

Une Chalonnaise en colère