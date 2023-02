Les groupes La Sido et Zaone préparent le concert jazz du 4 mars à Châtenoy le Royal.

Un concert de jazz organisé en partenariat entre l’association Accordéons Musiques et Chants et la municipalité de Châtenoy le Royal.

Tous les ans l’association Accordéons Musiques et Chants et la municipalité de Châtenoy organisent conjointement un concert jazz. Christophe Drigon porteur de ce concert a passé la main à son fils Clément et à son neveu Joseph.

Cette année le public va pouvoir suivre le samedi 4 mars 2023 à partir de 20h30 un concert en deux parties avec deux groupes dont les deux chanteuses sont le fil rouge.

Le groupe La Sido revisite et se réapproprie les répertoires de Léo Ferré et Boris Vian. La maîtrise instrumentale de ces artistes et la délicate approche de la chanteuse assurent la réussite de leur projet de chansons françaises. Avec parfois une pulse jazz, Sidonie Dubosc sera accompagnée de Jonathan à la contrebasse, de Clément à la batterie, d’Antonin au piano.

Le groupe Zaone est emmené par la chanteuse et violoncelliste Clémence Baillot d’Estivaux. De formation classique, Clémence a fait le Conservatoire, elle a travaillé dans différents pays d’Amérique Latine. On retrouve Clément Drigon, Joseph Bijon et Jonathan Chamand pour l’accompagner dans un répertoire Chansons d’hier et d’aujourd’hui, d’ici… et surtout d’ailleurs, chansons francophones (Bourvil), (Gainsbourg), (Polnareff)… Chansons anglophones (Bob Dylan), (Guns’n’Roses), (Purcell)… Disco, Rock…

Info Chalon a rencontré Clément Drigon et Joseph Bijon, les deux cousins, porteurs du projet et musiciens qui nous ont parlé du groupe La Sido et du groupe Zaone.

Clément: « Sidonie Dubosc a fait le choix de reprendre les grands titres de Ferré et de Vian, elle est, avec Clémence, notre fil rouge de nos concerts… »

Joseph : « Notre groupe Zaone existe depuis 2 ans, on joue ensemble pour se faire plaisir et faire plaisir au public… »

Ces concerts jazz permettent de découvrir d’autres musiques, d’autres groupes.

Photos archives

C.Cléaux