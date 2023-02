AVIS DE DECES - Madame Madeleine LUZIAU née GALLOIX

CHAMPFORGEUIL



Dominique, Françoise,

Annie,

ses filles et leurs conjoints;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Andrée, sa sœur ;

Jacques, son frère ;

et toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine LUZIAU

née GALLOIX

survenu à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 22 février à 15 heures, en l'église de Champforgeuil.

Madeleine repose à la chambre funéraire avenue Boucicaut.

La famille rappelle à votre souvenir

Jean

son époux,

décédé en 2020.