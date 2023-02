AVIS DE DECES - Monsieur Joël PRESUMEY

SASSENAY - GERGY - VARENNES-LE-GRAND



Chantal, son épouse ;

Marina, Magalie et Christophe, ses filles et son gendre ;

Logan, Anaïs, Tom et Enzo, ses petits-enfants ;

ses sœurs, ses beaux-frères ;

Christiane et Maryse,

ses belles-sœurs ;

ses beaux-parents ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joël PRESUMEY



survenu à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 27 février 2023 à 15 heures, en l'église de Sassenay.

Joël repose au funérarium PACCAUD de Saint Martin en Bresse.

La famille tient à remercier tout le personnel du Centre Georges François Leclerc de Dijon, le personnel de l'hôpital de Chagny et les infirmières de Sassenay.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.