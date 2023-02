Cérémonie de remise des diplômes de l’I.U.T

236 récipiendaires dont 100 étaient présents

Prévue initialement à 18 heures, c’est finalement à 19 heures que s’est déroulée le vendredi 24 février à la salle Marcel Sembat, 1 Pl. Mathias, 71100 Chalon-sur-Saône, la cérémonie de remise des diplômes (Licences et DUT).

Une soirée placée avec l’animation de 8 élèves qui avait choisi comme thème cette année le vin.

Une soirée à laquelle Monsieur Gianni PILLON, Directeur de l’IUT de Chalon-sur-Saône avait invité Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice -présidente en charge de la culture et du développement de la vie étudiante, Francine Chopard, Conseillère Régionale, Françoise Vaillant, Conseillère départementale, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture représentant Gilles Platret, tous les professeurs de l’I.U.T et tous les élèves diplômés et leur famille.

Extrait du discours de Sébastien Martin : « J’espère que pendant les 2 ou 3 années, parce que soit cela a été soit un DUT soit une licence ou une licence pro, que vous avez pu suivre ici et bien que vous avez cultivé au-delà de tout ce que vous avez appris, que vous avez cultivé le goût de la curiosité et cultivé aussi un peu un état d’esprit qui est propre à ce territoire : Celui d’être ouvert et à ne pas avoir de certitude. Dans le monde d’aujourd’hui, certains d’entre vous poursuivent leurs études ou sont déjà dans la vie professionnelle. Mais je crois que le monde d’aujourd’hui nous apprend une chose, c’est que l’on a jamais aucune certitude car personne ne s’imaginait, il y a 1 an a quel point le continent européen serait bouleversé. Personne ne s’imaginait, il y a 3 ans, que l’on se préparait tous à être confinés. Et puis l’économie d’aujourd’hui est avec des cycles de plus en plus courts, et de plus en plus incertaine et dans ce monde là, j’espère que c’est ce que l’on vous a appris et bien il faut sans cesse s’interroger et sans cesse avoir cette capacité à s’adapter et voire même à innover […] Les territoires comme les nôtres doivent se battre encore plus que les très grandes villes mais cela fait notre force car on est plus agiles, plus réactifs, plus rapides et puis avec vous, j’espère que l’on continuera d’accueillir encore plus d’étudiants sur le Grand Chalon. Alors soyez les ambassadeurs des étudiants sur ce territoire du Grand Chalon, c’est tout ce que je peux vous demander aujourd’hui et puis sincères félicitations encore une fois à vous toutes et à vous tous pour votre parcours ici à cet I.U.T. Je vous remercie ! ».

S’ensuivait la remise des diplômes.

