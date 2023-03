Week-end gourmand et sportif pour l'Entente Givry-Cheilly

Du côté de l'Ecole de rugby, les U8/U10/U12 étaient engagés sur le tournoi à Montceau, malgré les températures polaires. Des défaites, des victoires mais comme chacun le sait "l'important c'est de jouer et d'être vaillant !". Ils ont joué avec Chagny pour palier au manque d'effectif, contre Montceau, Buxy et Digoin.

Les U14 de l'entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches se sont déplacés à Dole avec à la clé la victoire 17-12 contre EHD (entente haut Doubs) et la défaite 3-7 contre Dole

Les U19 de l'Entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches jouaient à Couches contre Pontarlier s'inclinant sur le score de 23-32. Pour Gaëtan Jury, coach de l'équipe, "nous prenons deux essais en tout début de match suite à deux erreurs de main. Les 20 premières minutes sont compliquées, nous ne faisons que défendre, et l'adversaire du jour est très réaliste et mène de 14 points au bout de ces 20 minutes de jeu. Nous mettons la main sur le ballon après, pour enfin faire quelques incursions chez l'adversaire, et inscrire nos premiers points avec trois pénalités. À la deuxième mi-temps, nous décidons enfin de jouer au rugby. Ils ont la maîtrise du terrain, mais nous réussissons tant bien que mal à inscrire deux essais avec l'orgueil de nos joueurs. Nous étions courts physiquement après quatre semaines d'inactivité. Nous sommes tombés sur une belle équipe de Pontarlier, très bien organisée, dominant territorialement et avec beaucoup de maîtrise. Je pense que le match retour sera un autre match, nous nous préparerons mieux pour essayer de contrer cette équipe. "

Et dimanche, c'était la fameuse journée Cochon au sein de la Halle Ronde de Givry. Un moment festif comme on aime, et qui a remporté le succès mérité.