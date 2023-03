Exposition à la Chokolateri sur les mets délicieux à travers le monde

Cette exposition proposée par l'artiste japonaise Reiko Ikuho est à voir à la Chokolateri dès que possible. Plus de détails avec Info Chalon.

Voilà une idée originale que nous propose l'association Japon-sur-Saône : une exposition à voir à la Chokolateri, 44 Rue aux Fèvres.

Il s'agit de celle de Reiko Ikuho, une artiste japonaise de passage dans notre ville, sur les mets délicieux à travers le monde.

«J'ai grandi dans un ancien temple bouddhiste et ai toujours été immergée dans l'ancienne et traditionnelle culture japonaise. Je peins avec mon amour de la gastronomie de tous les pays. J'espère que vous aimerez mes peintures et que vous ressentirez ma passion pour les aliments», nous dit la souriante Reiko.

Une exposition à voir au plus vite !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati