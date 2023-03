GREVE DU 7 MARS - Des perturbations annoncées sur le réseau de bus du Grand Chalon

Le Pouce et la Navette Quai de Saône ne circuleront pas. Des services ne seront pas assurés sur les lignes 5, D1, D3, K, et navettes Colisée.

En raison d'un préavis de grève, le réseau Zoom sera perturbé le mardi 7 mars 2023.

Les horaires de la ligne 1 sont modifiés.

Le Pouce et la Navette Quai de Saône ne circuleront pas.

Des services ne seront pas assurés sur les lignes 5, D1, D3, K, et navettes Colisée.

En raison d'une manifestation prévue en centre-ville de Chalon, des perturbations sont à prévoir à partir de 14h15 (retards et déviations).



Vous trouverez tous les détails ligne par ligne sur la rubrique dédiée de notre site : https://www.buszoom.com/fr/a/NEK