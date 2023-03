Les tonnelleries de Bourgogne ouvrent leurs portes mercredi 29 mars 2023, afin de faire mieux connaitre leur métier aux jeunes en recherche d’une formation, aux demandeurs d’emploi et aux personnes en reconversion.

Héritière de 2000 ans de tradition, la tonnellerie française a su innover techniquement et s'adapter aux exigences des marchés, ce qui lui vaut d’être aujourd’hui l’un des fleurons de notre industrie du bois.

Son savoir-faire et sa matière première d’exception sont unanimement reconnus et font d'elle le leader mondial. Les fûts de chêne français sont de véritables produits "haute couture" qui contribuent à l'élevage des vins et spiritueux les plus prestigieux à travers le monde.

Réparties pour l’essentiel dans les trois grandes régions viticoles que sont la Bourgogne, les Charentes et le Sud-Ouest, les entreprises de tonnellerie, en perpétuelle recherche de nouveaux talents, recrutent et forment. Leur Fédération nationale les invite à ouvrir leurs portes au public mercredi 29 mars prochain afin de faire mieux connaitre ce métier noble et rare, et peut-être susciter des vocations qui garantiront la main d’œuvre qualifiée de demain.

Les tonneliers de Bourgogne sont heureux de se mobiliser à cette occasion. Dans la région, le secteur est représenté par 25 entreprises adhérentes au Syndicat des Maitres Tonneliers de Bourgogne et régions associées qui emploient environ 490 personnes.

La transmission de leur savoir-faire est assurée par les Compagnons du Devoir et du Tour de France, rattachés au Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Beaune, qui préparent au diplôme de CAP de Tonnellerie dans le cadre d’une formation en alternance. Un diplôme en pleine évolution puisque pour prendre en compte les nouvelles technologies et inscrire le métier de tonnelier dans l’avenir, la Fédération des Tonneliers de France pilote activement son actualisation, avec les écoles de tonnellerie et le Ministère de l’Éducation nationale. Le nouveau référentiel devrait être opérationnel à la rentrée prochaine.

Au-delà de cette formation initiale, chaque tonnellerie transmet aussi in situ son savoir-faire, son esprit et ses valeurs. Et parce que la tonnellerie est un métier qui nécessite une perpétuelle adaptation, la Fédération des Tonneliers de France soutient également plusieurs modules de formation continue destinés à la mise à jour des acquis.

Cette journée Portes Ouvertes s’adresse donc aux demandeurs d’emploi et personnes en reconversion, ainsi qu’à tous les jeunes qui s’interrogent sur leur orientation, qu’ils soient déjà amoureux du bois et du vin, ou qu’ils aspirent à le devenir.

Le 29 mars, ils pourront se rendre dans les entreprises de la région suivantes :

Tonnellerie

BERTHOMIEU / ERMITAGE

LA-CHARITE-SUR-LOIRE (58)

www.berthomieu.com

Tonnellerie

BILLON

BEAUNE (21)

www.tonnellerie-billon.com

Tonnellerie

CADUS

LADOIX-SERIGNY (21)

www.tonnellerie-cadus.com

Tonnellerie

DAMY

MEURSAULT (21)

www.tonnellerie-damy.com

Tonnellerie

MARCONNET (LOUIS LATOUR)

SAVIGNY-LES-BEAUNE (21)

www.louislatour.com/fr/la-maison/la-tonnellerie

Foudrerie

MARC GRENIER

CORBERON (21)

www.marc-grenier.com

Tonnellerie de

MERCUREY

MERCUREY (71)

www.tonnellerie-de-mercurey.com

Tonnellerie

MEYRIEUX

VILLERS-LA-FAYE (21)

www.tonnelleriemeyrieux.com

Tonnellerie

MONTGILLARD

SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX (21)

www.tonnellerie-montgillard.com

Tonnellerie

ROUSSEAU

COUCHEY (21)

www.tonnellerie-rousseau.com

Tonnellerie

TARANSAUD BEAUNE

BEAUNE (21)

www.taransaud.com

Tonnellerie

TREMEAUX

BEAUNE (21)

www.tonnellerie-tremeaux.fr