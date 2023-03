Dimanche 12 mars dans le diocèse d’Autun Un temps diocésain de réparation pour les victimes d’abus dans l’Eglise

Communiqué de presse du Diocèse d'Autun

En ce mois de mars, le Pape François invite à prier « pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle- même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. »

Une « Journée de prière pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église » a été instituée autour de la date du 17 mars, entre le 12 et le 19 mars chaque année.

Dans ce cadre, Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun Chalon, Mâcon et le Père Etienne Kern, recteur du Sanctuaire du Sacré Cœur invitent les diocésains le dimanche 12 mars à une démarche de réparation dans la chapelle de la Visitation à Paray-le-Monial avec de 16h à 17h30, un temps d’Adoration suivie des Vêpres à17h30. Les paroisses de Saône-et-Loire sont également invitées à prier ce jour-là pour les personnes victimes.



Rappel de la Résolution des évêques de France prise lors de l’Assemblée Plénière de mars 2021 :

Les évêques, réunis en assemblée, soucieux de continuer à écouter les personnes victimes, de lutter contre les violences et agressions sexuelles et les abus de pouvoir et de conscience, de prendre soin de tous les baptisés meurtris par ces crimes, décident que la journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience dans l’Église, voulue par le Saint-Père, est désormais célébrée dans les diocèses de France chaque année le 3e vendredi de Carême.