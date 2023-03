Chalon-sur-Saône : Une réussite pour le nouveau chef d’Orchestre du Grand Symphonique Jean-François Verdier

Jean-François Verdier et ses musiciens ont conquis le public!

Le concert de l’Orchestre du Grand Symphonique du Conservatoire du Grand Chalon reste l’événement phare de la saison et un rendez-vous incontournable pour les chalonnais et grands chalonnais. Il faut dire qu’avec pas moins de 70 musiciens sur scène où qui se succèdent : professionnels, professeurs du Conservatoire et leurs meilleurs étudiants, la qualité de cet orchestre est présente à chaque concert.

Cette année encore, la programmation était très alléchante avec les pièces de : Alfred Schnittke : ‘Monologue pour alto solo et orchestre à cordes et Gustav Mahler : ‘Symphonie N°1 en ré majeur Titan’ .

Aussi, ce mardi soir, dans la salle de l’Auditorium, dans une salle comble, quand le Chef d’Orchestre a levé sa baguette et pour faire retentir la première pièce d’Alfred Schnittke interprétée par une vingtaine de musiciens qui accompagnaient Patrick Oriol, Alto soliste, bon nombre de spectateurs ont été transportés dès les premières mesures.

Si l’entracte de courte durée permet de repositionner quelques pupitres pour ajouter de nouveaux musiciens pour cette seconde partie, elle permettait aussi de converser avec ses voisins sur la qualité du concert qu’ils ont qualifiée de : « Formidable », « génial », « trop bien »…

Pour la seconde partie du concert, pièce de Gustav Mahler, le public n’a pu s’empêcher d’applaudir à la première de ‘Poème symphonique’ jouée par les 80 musiciens. Pour sa première représentation à la tête du Grand Symphonique, Jean François Verdier a gagné son pari, il a conquis son public ! En accompagnement de ses musiciens dans une magie musicale entrainante de bout en bout, c’est tout naturellement qu’à la fin du dernier morceau de Gustave Mahler, les premières ovations retentissent dans la salle qui désire un bis, en vain !

Néanmoins, il n’oubliait pas de mettre ses musiciens à l’honneur !

C’est une soirée exceptionnelle que Jean François Verdier et tous les musiciens au sommet de leur art ont proposé ce mardi soir à Chalon et qu’il ne fallait pas manquer !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B