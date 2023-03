Le concert jazz des groupes La SiDo et Zaone fait salle comble à Châtenoy le Royal.

L’auditoire avait investi la salle des fêtes pour ce concert organisé conjointement par l’association Accordéon Musique et Chants et la mairie de Châtenoy, concert regroupant deux groupes musicaux La SiDo et Zaone dans des répertoires Léo Ferré, Boris Vian, Gainsbourg, Polnareff, Bob Dylan, Guns’n’Roses, Purcell…

Vincent Bergeret maire de la ville et quelques élus étaient aux premières loges pour profiter un maximum du spectacle, on notait aussi la présence d’Yvan Noël maire d’Oslon, commune chère à l’association AMC.

Après son discours de bienvenue, Anne-Marie Recordon, présidente de l’association Accordéons Musiques et Chants, a laissé place au spectacle.

C’est le groupe La SiDo qui a débuté cette première partie de concert avec la voix charmeuse de Sidonie Dubosc accompagnée de Jonathan à la contrebasse, de Clément à la batterie et d’Antonin au piano.