L’Espace Santé Prévention a organisé le dépistage des maladies rénales

1 sur 20 français est touché et ne le sait pas. Découvrez les interviews et le photoreportage d’info-chalon.com

Vendredi 10 mars 2023, dans le cadre de la Semaine Nationale des journées de dépistage des maladies rénales, à l’Espace Santé Prévention, 1 Place Sainte Marie à Chalon-sur-Saône se déroulait une journée de sensibilisation en présence de France Rein Bourgogne et France Rein Saône-et-Loire.

Si de nombreux stands étaient présents, un point presse avait été organisé en présence d’Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, de Quentin Bernard, médecin au service néphrologie de l’hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône, de Nicolle Duplus, Présidente de France Rein Bourgogne, de Jean Claude Jobin, France rein Bourgogne, représentant la Saône-et-Loire, Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon et Thomas Perrot, responsable du service Santé Handicap.

Nicolle Duplus : « Nous sommes ici dans le cadre de la journée de dépistage des maladies rénales ! C’est une opération nationale qui a lieu tous les ans du samedi 4 au samedi 11 mars. Lundi dernier, nous étions à Dijon, mardi à Talant … aujourd’hui c’est Chalon. Nous sommes là pour sensibiliser un public âgé de 18 ans et plus du fait que les maladies rénales sont sournoises et que 1 français sur 20 a les reins malades et qu’il ne le sait pas. Donc voici le but de ce dépistage! ».

Alain Gaudray : « Si France Rein est là aujourd’hui, c’est parce que l’Espace Santé et Prévention les accueille à bras ouverts dans cette semaine de sensibilisation des maladies rénales et spécifiquement ce vendredi 10 mars où l’Espace Santé et Prévention et le Grand Chalon, depuis plusieurs années, participent à cette journée (6ème édition). Une journée pour informer, sensibiliser, dépister et proposer une consultation d’un néphrologue en cas de dépistage positif. Aussi, une petite nouveauté au sein du Grand Chalon en particularité : si indépendamment du fait qu’en amont il n’y a pas eu une communication optimale, il faut savoir que dans sa politique santé, le Grand Chalon a pour objectif de faire du multi-dépistage et bilan de santé, en partant du principe que si les gens se mobilise pour un dépistage, quitte à les avoir, autant qu’on les dépistes sur plusieurs pathologies. Là, pour cette journée du rein, on va les dépister aussi sur deux pathologies qui sont des précurseurs de l’insuffisance rénale que sont le diabète et l’hypertension. Donc certes, aujourd’hui, on dépiste l’insuffisance rénale mais on dépiste aussi les facteurs à risques que sont les deux autres pathologies ! ».

Quentin Bernard : « En effet, aujourd’hui, le but du dépistage, c’est d’une part de dépister les maladies rénales et les maladies qui peuvent y conduire. C’est pour cela qu’aujourd’hui, on prend la mesure de la tension artérielle et une analyse d’urine avec laquelle on peut dépister des traces de protéine et de sang qui sont des signes totalement cachés des maladies rénales, que l’on ne ressent pas. C’est donc important de dépister cela parce que au stade précoce de cette maladie, on est capable d’organiser un suivi, de mettre en place une hygiène de vie et possiblement des traitements qui vont arriver à ralentir et éviter que cette maladie s’aggrave et n’aboutisse, ce qui provoquerait des circonstances défavorables. Donc ce que nous faisons a vraiment du sens et si ce n’est pas fait dans le cadre de la journée du rein aujourd’hui, cela peut être fait également lors d’une consultation de visite générale chez un médecin généraliste. En effet, tout le monde n’a pas forcément le temps de le faire aujourd’hui ! Pour en revenir sur l’âge où l’on doit commencer à se faire dépister, toute personne valide âgée de 18 ans et + , c’est judicieux de faire un dépistage car ce n’est pas invasif, ce n’est pas douloureux, c’est juste prendre votre tension artérielle, une analyse d’urine dans le but en cas positif de mettre en place une hygiène de vie et des traitements utiles pour les patients ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

