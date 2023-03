120 ans de Harley-Davidson, un anniversaire célébré avec style !

Jeudi 2 mars au soir, la concession H-D Chalon accueillait ses bikers et bikeuses pour fêter le 120e anniversaire du mythe made in USA. Exposition de modèles “spécial anniversaire” en série limitée, défilé de mode de la collection dédiée à l’événement mondial et… petit buffet entre amis. Le reportage Infochalon en images.

Eh oui, une telle occasion méritait de marquer le coup avec style et couleurs ! La marque américaine a décidé de créer des modèles “spécial anniversaire” en série limitée et numérotés, arborant peintures, finitions haut de gamme et détails commémoratifs exclusifs.

Les modèles “spécial anniversaire”

Deux de ces motos exclusives 120e sont exposées à la concession H-D Chalon : la 2023 Street Glide Special (55e sur 1 600 exemplaires seulement produits dans le monde) et le Fat Boy 114 (no 314 sur 3 000 dans le monde), une moto-emblème chez H-D puisque c’est celle de… Terminator !

Chaque partie du carénage est délimitée par un fin liseré rouge vif et remplie d’un rouge pailleté plus foncé, un médaillon de réservoir au motif emblématique d’aigle, le logo Harley-Davidson brodé or sur la selle de cuir… Des détails raffinés qui sont à la hauteur de l’événement.

« Chez Harley-Davidson, on décote très peu, explique Cécile, commerciale, c’est dire que ces modèles exclusifs 120e anniversaire seront très recherchés. »

C’est parti pour le défilé de mode !

Jeudi 2 mars, c’était défilé de la collection anniversaire. Cécile et Isabelle ont concocté une soirée sur mesure, conviviale et pleine de complicité. Car chez H-D, on a l’esprit d’équipe, c’est sûr, et l’équipe au sens large. Non seulement tous les clients étaient invités à fêter ensemble l’événement, mais parmi eux certains volontaires ont joué les mannequins, le temps d’une soirée. Et ils ont très bien interprété leur rôle : juste ce qu’il fallait de sérieux et de dérision. Chez Harley-Davidson, on est là pour partager de bons moments avec l’esprit biker.

Les patchs Harley-Davidson

Saviez-vous que chez les bikers H-D, on achète un patch à coudre sur le blouson (leather jacket) ou un pin’s, en provenance de toutes les virées à moto ? La Route 66, ça vous dit quelque chose ?

Katia et ses amies égrènent ainsi tous les lieux (parfois mythiques) visités en couple ou entre amis. C’est bien simple, leurs blousons en sont recouverts. Quand on est Harley-Davidson, on l’est de la tête aux pieds.

Voilà un avant-gout de l’événement européen « Harley-Davidson 120th anniversary event » à Budapest (Hongrie), un festival de quatre jours de divertissement, musique, et culture moto, du 22 au 25 juin 2023.

Et ce rendez-vous de tous les chapters HOG d’Europe, le Bourgogne Chapter et ses membres ne le manqueront pas !

Santé !

Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com