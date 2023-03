Calculez bien votre fenêtre de sommeil !

Ce concept désigne tout simplement le laps de temps idéal pour tomber dans les bras de Morphée. Pour s'entraîner, il est recommandé de tenir un journal de sommeil pendant plusieurs semaines. Chaque soir, notez le moment auquel vous commencez à ressentir les premiers signes de fatigue (somnolence, bâillement, yeux qui piquent...) dans un carnet. Le lendemain matin, écrivez l'heure approximative à laquelle vous êtes parti vous coucher, celle à laquelle vous pensez vous être endormi et celle à laquelle vous vous êtes réveillé.



UNE ROUTINE RÉGULIÈRE

Une fois que vous avez récolté ces différentes données, calculez le nombre d'heures où vous avez dormi par nuit, en soustrayant vos heures de réveil de vos heures de coucher. Ensuite, faites une moyenne avec les chiffres obtenus. Ce résultat vous indiquera le nombre d'heures dont vous avez besoin par nuit et vous aidera à déterminer votre fenêtre de sommeil. Si par exemple, votre moyenne est de huit heures par nuit et que vous avez tendance à vous endormir à 23 heures, votre fenêtre de sommeil est de 23 heures - 7 heures. Pour bien dormir, il suffit de respecter cette plage horaire, en veillant à être le plus régulier possible. Attention, il faut également prendre en compte plusieurs facteurs, comme le taux de fatigue, le nombre de réveils dans la nuit, l'état physique général, la qualité des repas (si vous avez trop mangé ou trop bu), ou encore le niveau de stress.



Sarah Barbier

