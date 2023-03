A Rosey, l'opposition à un projet de construction viticole s'organise

Un Collectif s'est constitué et la première réunion s'est tenue ce samedi matin en présence d'une cinquantaine de personnes. Une pétition réunissant déjà 500 signatures est en cours alors que le permis de construction est en cours d'instruction.

Communiqué de l'association

ROSEY Création d’un collectif de Sauvegarde des Paysages de la Côte chalonnaise.

Samedi 11 mars, une cinquantaine d’habitants du petit village de Rosey se sont réunis pour créer ce collectif.

En effet, un projet de construction d’un grand bâtiment vinicole est en cours sur la commune de Saint-Desert, en limite de la commune de Rosey au bord de la D981. Le permis de construire est en instruction.

Le collectif pour la sauvegarde des paysages de la côte chalonnaise s’oppose à ce projet en l’état pour plusieurs raisons :

Les dimensions importantes du bâtiment (750 m2 au sol, 7,30 m de hauteur) font qu’il occultera la vue sur le beau village de Rosey, sur les côteaux et le Mont Avril.

Les seuls critères pris en compte sont ceux du moindre coût de la construction et de la rapidité d’exécution. (construction métallique,toiture en tôle).

L’emplacement choisi est dans le périmètre de deux bâtiments inscrits (église St Pierre (XIIème), château du Méloisey (XVIIIème) et à proximité du château du Mauny.

L’accès par la route du Prieuré depuis la D 981 sera dangereux et cause de problème de circulation.

L’Architecte des Bâtiments de France, en charge de l’étude du projet, n’a formulé aucune préconisation substantielle pour l'instant quant à l’emplacement et l’architecture de ce hangar.

Pour le collectf, il n’est pas question d’empêcher le porteur du projet d’exercer son activité mais d’oser questionner l’emplacement choisi et l’architecture projetée. C’est un projet d’envergure pour la localité qui dénaturera pour toujours une vue préservée sur des édifices historiques et un paysage agricole et viticole traditionnel.

Le collectif contacte les élus locaux, les instances locales, départementales et régionales pour attirer leur attention sur ce projet.

Vous pouvez montrer votre attachement à la sauvegarde des paysages de la côte chalonnaise en signant la pétition en ligne et en rejoignant le collectif.

Contact : sauvegardepaysagesccc@gmail.com