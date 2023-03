AVIS DE DECES - Monsieur Denis PERRIN

CHAGNY - BLIGNY-LÈS-BEAUNE



Régine, son épouse;

Loïc et Vanessa, Sophie

et David, Julie,

ses enfants, sa belle-fille

et son gendre ;

Nathan, Noah, Nolan, Luana,

ses petits-enfants ;

Régine , Mijo, ses sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Denis PERRIN

survenu à l'âge de 63 ans.

Ses obsèques auront lieu lundi 20 mars 2023, à 14 heures, en l'église de Chagny.

Condoléances sur registres.