Les résultats du Billard Club Chalonnais du week-end

Finale de District ( Saône et Loire, Cote d'Or, Jura) à la Libre, en Régionale 3 au Breuil où Jérôme Richard termine 3éme avec 2,60 de moyenne générale, 12 points de meilleure série, et meilleure partie à 3,04. A Chalon 1er tournoi Jeunes organisé par le comité de Saône et Loire avec des compétiteurs venus de Cuiseaux Champagnat, Mâcon et Chalon ou Thomas Plissonnier prend la 5éme place avec 0,42 de moyenne générale, 4 points de meilleure série et une meilleure partie à 0,84 .