Semaine de la Danse, la 20e !

En 2023, la Semaine de la Danse fête sa 20e édition. Elle embrasse son passé et laisse place à l’avenir. Le plateau se partage entre d’anciens étudiants devenus professionnels et les élèves actuels. Mais cette 20e, c’est aussi l’occasion de faire la fête, et d’entrer dans la danse. Les formats seront variés, du spectacle à l’impromptu en passant par le participatif…

Programme, tarif et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/semaine-de-la-danse-2023

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Musée Nicéphore Niépce - Ville de Chalon-sur-Saône