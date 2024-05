Le 1er Job dating du Supérieur à Chalon a fait le plein

Le 1er Job dating du Supérieur qui s’est déroulé ce jeudi 02 mai 2024 de 14h00 à 18h00 dans les salons du Colisée à Chalon-sur-Saône a permis à plus de 80 candidats de rencontrer 32 entreprises qui avaient fait le déplacement pour recruter leurs futurs apprentis en formation BTS. Organisé par les directeurs délégués aux formations, les responsables du bureau des entreprises et les professeurs référents des lycées Emiland Gauthey, Hilaire de Chardonnet, Jeannette Guyot, Mathias et Saint Charles, cet évènement a remporté un vif succès. Vivement l’année prochaine pour un nouveau rendez-vous !