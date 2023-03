Les parents d’élèves de l’école Rostand de Châtenoy le Royal expriment leur colère.

Rappel des faits : un élève déjà connu pour des faits de violences envers les enseignants, de harcèlement et violence envers ses camarades amène un scalpel en classe. L’enseignante a confisqué le scalpel et en a référé à l'Inspection d'académie. L'enfant a été retiré de la classe, la police nationale est intervenue.

En primaire, il n’est pas possible d’exclure un élève, il a donc été mis à l’écart des autres élèves.

Une maman représentante des parents d’élèves explique : « cela fait 5 ans que cela dure et cela a empiré depuis 3 ans, casse de lunettes d’un de ses camarades en 2021, violences courantes, il a frappé une enseignante qui a eu 15 jours d’arrêt, l’affaire a été classée sans suite. Les enseignants n’en peuvent plus, le directeur et une enseignante sont en arrêt suite à l’incident de la semaine dernière, lundi dernier l’élève en question est venu en classe avec un objet considéré comme dangereux. Nous sommes là pour soutenir nos enseignants et aussi pour exprimer notre colère et la peur pour nos enfants. Nous avons déjà à plusieurs reprises dénoncé cet état de fait à l’inspection d’académie mais rien ne bouge ! »

De son côté la maman dénonce un harcèlement collectif comprenant le directeur et les parents contre son fils : « Oui mon fils n’est pas facile, mais c’est un enfant, il est parfois un peu violent mais pas méchant. Il fait l’objet d’un suivi. Le scalpel n’avait pas de lame. De toute façon, ce ne sont que des mensonges, rien n’est vrai, j’ai même déposé plainte auprès du procureur. »

L’inspecteur départemental de l’éducation nationale a rencontré la maman de l’élève en question en "terrain neutre", en effet Monsieur le maire de la ville a mis son bureau à disposition pour cet entretien.

A sa sortie de la mairie l’inspecteur n’a pas souhaité répondre aux questions d’Info Chalon.

Il n’en reste pas moins que les parents attendent de l’inspection d’académie des mesures afin de garantir la sécurité des élèves et des enseignants de l’école Rostand.

C.Cléaux