"Le Président piétine la réalité sociale et la légitimité électorale"

En réaffirmant « la foule n’a pas de légitimité face au peuple qui s’exprime à travers ses députés », le Président Macron avance une très mauvaise interprétation des votes exprimés par le peuple français.



En 2022, Emmanuel Macron a recueilli, au 1er tour, 27,85 % d’adhésion des électeurs sur son programme présidentiel, loin de la majorité absolue. Il oublie systématiquement de préciser qu’au second tour, il ne doit sa réélection qu’au rejet majoritaire de la candidate d’extrême droite. Il l’a d’ailleurs reconnu en déclarant « ce vote m’oblige », déclaration ensuite vite oubliée…



Lors des élections législatives qui ont suivi l’élection présidentielle, les chiffres officiels du Ministère de l’Intérieur ont donné, entre autres, 131 députés et 6 555 984 voix pour les candidats NUPES, 245 députés et 8 002 407 voix pour la majorité présidentielle, 61 députés et 1 447 877 voix pour Les Républicains, 89 députés et 3 589 269 voix pour le Rassemblement National. Un calcul plus détaillé permet donc facilement de constater qu’un député NUPES est élu avec 50 045 électeurs, 1 député RN avec 40 328 voix, 1 député majorité présidentielle avec 32 662 voix et un député LR avec 23 735 voix !!!



Autrement dit, si comme le prétend aujourd’hui, le président Macron, la seule légitimité du peuple est celle qui s’exprime à travers ses députés, alors mathématiquement, il a tout faux et il trompe l’opinion. En effet, les 278 députés qui ont voté lundi la motion de censure, expriment l’expression d’un nombre d’électeurs largement supérieur à celui des électeurs qui ont voté pour la majorité et ses alliés de circonstance.



En définitive, le rejet de la réforme des retraites est globalement majoritaire dans le pays : dans les sondages d’opinion, dans la rue, et même dans le nombre d’électeurs représentés à l’Assemblé Nationale.



Ainsi après avoir refusé d’entendre la colère sociale, après avoir refusé un vrai dialogue avec l’ensemble des organisations syndicales, après avoir eu recours au vote bloqué et au 49.3, le Président piétine allègrement la légitimité des électeurs représentés par leurs députés. Il s’obstine dans le déni, la suffisance et l’arrogance. S’il veut sortir le pays de la crise, qu’il retire sa réforme ou qu’il organise un référendum sur son projet de loi. Poursuivons la mobilisation !



Lucien Matron

Militant citoyen et associatif.