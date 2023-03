Belle réussite pour la collecte de sang à Framatome Saint-Marcel ce jeudi

Et on peut le dire, les employés de l’entreprise ; que l’on ne présente plus ; ont répondu présents !

En effet, ce sont pas moins de 58 donneurs qui se sont présentés ce jeudi pour faire ce geste de générosité.

Parmi eux, 7 employés ont donné pour la toute première fois.

Un chiffre, on ne peut plus encourageant !

Le côté pratique, pour les donneurs, de faire venir la collecte sur leur lieu de travail a été, sans aucun doute, une source de motivation supplémentaire.

Martine et Gilles, bénévoles de l’amicale, étaient présents sur place toute la matinée pour offrir une collation aux généreux donneurs.

La prochaine collecte au sein de l’entreprise Framatome à Saint-Marcel aura lieu le 14 septembre prochain de 8h30 à 13h.





Quelques chiffres clés sur le don du sang :

Chaque année, ce sont 1 million de malades qui sont sauvés grâce aux généreux dons.

1h de votre temps suffit à sauver 3 vies !

Chaque jour, l’EFS (Établissement Français du Sang) a besoin de 10 000 dons.

Chaque donneur peut donner son sang toutes les 8 semaines.

Vous souhaitez plus d’informations sur le don du sang ou vous souhaitez prendre rendez-vous pour donner, rendez vous sur le site web de l’EFS ici.

Amandine Cerrone.