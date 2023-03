Et le Top 5 des sports pour avoir une santé de fer !

Parce que la sédentarité et l'absence d'activité physique augmentent le risque de pathologies, il est grand temps de faire le point sur les sports à privilégier pour garder une santé de fer.

L'an dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (L'Anses) déclarait que 95 % de la population française adulte était exposée à une détérioration de sa santé à cause du manque d'activité sportive. Pour remédier à ce mal du siècle, voici notre top 5 des pratiques sportives les plus bénéfiques pour rester en bonne santé.



EN MARCHE !

À raison de seulement quelques minutes par jour, la marche permet de s'aérer l'esprit et de se muscler sans s'en rendre compte. Douce et sans à-coups, cette activité ne nécessite aucun équipement et peut être pratiquée à n'importe quel moment de la journée. Il vous suffira simplement de choisir entre la marche rapide, nordique, afghane, méditative, urbaine ou la randonnée !



COMME UN POISSON DANS L'EAU

La natation est particulièrement recommandée pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou en surpoids, mais également aux femmes enceintes. En effet, ce sport d'endurance ultra-complet fait travailler les abdominaux mais aussi notre système pulmonaire.



NAMASTÉ

Dans la famille des activités physiques douces, on demande le yoga ! Accessible à toutes, cette pratique n'a que des bienfaits : elle détend, améliore notre respiration et permet de nous assouplir.



EN AVOIR SOUS LA PÉDALE

Pour allier l'utile à l'agréable, pourquoi ne pas vous rendre au travail...à vélo ? Bon pour le cœur et connu pour brûler des calories, le cyclisme permet de sillonner les routes ou les chemins en terre battue tout en faisant du sport.



RENFORCER SES MUSCLES

Pour ceux qui souhaiteraient améliorer leur densité osseuse et gagner en musculature, misez sur le renforcement musculaire. Une chaise, des bandes élastiques, un swiss ball ou des haltères et à vous les séries d'exercices !

