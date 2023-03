À Sainte-Soline, une tension encore jamais vue après un hiver de sécheresse

Une mobilisation marquée par des affrontements particulièrement violents, qui ont fait 24 blessés chez les gendarmes et plusieurs dizaines parmi les manifestants, selon les chiffres respectifs du ministère de l’Intérieur et des organisateurs de la mobilisation. Un long cortège d’au moins 6.000 personnes selon la préfecture et 25.000 selon les organisateurs, avait défilé en milieu de journée vers le chantier controversé des Deux-Sèvres, barré par plus de 3.000 gendarmes et policiers Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Le HuffPost a suivi sur le terrain ce weekend de mobilisation, cinq mois après une manifestation tout aussi tendue à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).