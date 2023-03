GERGY - Après le meurtre, la piste du suicide du meurtrier privilégiée

Un sexagénaire était découvert mort le 17 mars dernier, et un second individu plus jeune d'une dizaine d'années, était pris en charge après une blessure grave par arme à feu. Transféré, il n'avait pas survécu à ses blessures malgré les soins prodigués. L'enquête ouverte par les gendarmes de Saône et Loire a permis d'éclaircir quelque peu les choses, en évoquant la piste d'un meurtre et du suicide du meurtrier. Le différent entre les deux hommes demeure à ce stade toujours inconnu. La piste d'un différend sur fond d'alcoolémie semble être privilégiée par les enquêteurs.

L.G