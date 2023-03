Le Choeur "Variantes" de l'Association Musique et expressions organise son concert "11ème Printemps vocal" le dimanche 2 avril 2023 à 16h 30 à la salle des fêtes de Chatenoy le Royal

Concert avec la participation de la chorale Demigny FA SOL.

Le choeur "Variantes" est dirigé par le chef de choeur Thierry POTRAT accompagné au piano par Dominique CHAFFANGEON. Le répertoire est principalement composé de chansons contemporaines françaises et cette année hommage à "Michel BERGER"

La chorale DEMIGNY FA SOL est dirigée par la cheffe de choeur Agnès HARATYK. Le répertoire est composé de chansons de variétés françaises et internationales.

Ce concert est une invitation au plaisir de chanter, de découvrir et de venir partager un moment d'échanges entre choristes et public. Venez nous voir et cela suscitera peut être en vous l'envie de rejoindre une chorale.

Accueil du public à 16h00 .

Tarif : 12 €

Gratuit pour les - de 12 ans, billetterie sur place.