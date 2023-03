Tensions autour de la gare et jets de lacrymogène à Chalon

Malgré le refus formulé par les services de l'Etat a autorisé l'accès à la gare de Chalon sur Saône, le cortège a déroulé son programme jusqu'à la gare après avoir emprunté une partie de la zone Sud de Chalon et de revenir par le pont Jean Richard. A la gare, un dispositif des forces de l'ordre avait été déployé afin d'empêcher tout débordement et surtout tout accès aux lignes ferroviaires. Quelques manifestants "casseurs" ont tenu à forcer le passage. Des individus étrangers aux organisations syndicales. Les policiers ont eu recours aux lacrymogènes pour forcer la dispersion. Les cheminots et mines et énergie qui tenaient un stand sur le parvis de la Place Pierre Semard ont demandé des comptes aux forces de l'ordre après que leur stand eut été visé par les tirs de projectiles.

L.G