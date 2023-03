Madeleine a fêté ses 100 ans entourée de sa famille

Née le 17 février 1923 à Givry, à deux pas de la vigne Les Bois Chevaux, Madeleine Merle, née Corneloup, est d'une famille de sept enfants. Dès qu'elle fut en âge de le faire, la jeune fille va aider et s'occuper de ses frères et sœurs. Arrivée à l'âge de 16 ans et demi, elle entre dans la vie active en tant que cuisinière et femme de ménage.

Au cours d'une vie riche en souvenirs, Madeleine occupera de nombreux métiers, dont celui de vendeuse en maroquinerie chez la tante de l'ex-première dame de France, Danielle Mitterrand.

Elle épousera René Merle en 1946. De cette union, sont nés Jacques et Michel.

Avec 6 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants, Madeleine est bien entourée et comblée.

Une partie de la famille, soit 35 personnes, a d'ailleurs pu se rassembler un dimanche pour fêter ses 100 ans au bar-brasserie Place 2B à Chalon-sur-Saône, établissement de son petit-fils Arnaud, avec un bon repas et du champagne avant de couvrir Madeleine de fleurs, dont un magnifique bouquet de roses, et des cadeaux.

La désormais centenaire reste dynamique avec un caractère bien trempé, forte dans l'âme, indépendante et pleine de douceur.

Madeleine passe des jours heureux dans son petit deux pièces en totale autonomie à Champforgeuil, une commune bien connue de la famille car son arrière-grand-père, son grand-père et son père y ont vécu dans le quartier du Quart Pidoux.

Selon les archives, on trouve d'ailleurs trace de la famille Corneloup dès 1866. Pour ce petit bout de femme, c'est donc un retour aux sources.

Notre centenaire avait auparavant reçu la visite d'Annie Sassignol, le maire de Champforgeuil qui était accompagnée de son adjointe, Annick Gaudillère, de la directrice du CCAS, Marielle Pageaut, et de l'agent social Leslie Badaud, en présence de son fils Jacques Merle et sa belle-fille, Nicole.

Poster du champion du monde 2021 et 2022 Max Verstappen figurant en bonne place et les nombreuses revues consacrées à la Formule 1 ne trompent pas, Madeleine est résolument férue de course automobile et de mécanique.

Une passion chevillée au corps que la Givrotine de naissance qui poussera cette dernière à passer sonn diplôme de karting à 95 ans.

Et rien arrête Madeleine qui rêve de faire un saut en parachute.

(D'autres photos à venir à venir)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati