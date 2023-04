Un projet de parc animalier à l’étang Chaumont à Chatenoy le Royal

Le cadre bucolique de l’étang Chaumont à Vessey, sur la commune de Chatenoy le Royal, attire de nombreux promeneurs ou autres pêcheurs munis d’une carte de pêche en vente en mairie à compter du lundi 3 avril 2023

Des gens désireux de venir se détendre autour de ce point d’eau très arboré et qui dispose d’une petite « forêt » attenante, où place et laissée à la diversité florale et animale.

Depuis son arrivée dans le domaine municipal force est de constater que de nombreux animaux à plumes et à poils ont trouvé un havre de paix, de repos, voire de reproduction, sans oublier la faune aquatique qui fait le bonheur des pêcheurs mais aussi de certains volatiles.

C’est pourquoi un projet est en réflexion pour implanter un parc animalier spécifique aux oiseaux, sorte de parc ornithologique comme l’on peut découvrir dans les Dombes toutes proches.

Il se dit que ce parc animalier sur Chatenoy le Royal serait une réserve pour le parc de Villars les Dombes. Un moyen pour faciliter les reproductions dans le calme et la quiétude du lieu avant de voir les oiseaux prendre leurs repères définitifs dans l’Ain.

Large place devrait être faite aux flamants roses, cigognes, ibis d’Egypte, grues royales et autres échassiers sans oublier différentes variétés de canards, oies, bécasses et autres pipelettes, espèces dont on sait combien elles se plaisent sur Chatenoy le Royal comme dans d'autres régions..

Ouverture envisagée dans un an pour le 1er avril 2024 !

A suivre.

JC Reynaud