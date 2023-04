6ème dan pour Gabriel Guéry : ce dimanche, le monde du judo a mis à l’honneur le fondateur des clubs de Saint-Marcel et du Budokan Chalonnais

Le retour en images avec Info Chalon.

En nouant ce jour une ceinture blanche et rouge autour de son kimono, Gabriel fait désormais parti des haut gradés du Judo.

Retour sur un parcours sportif hors norme.

À 17 ans, après deux années de pratique de la lutte à l’Athletic Club Chalonnais, Gabriel Guéry s’est tourné vers le judo et ne l’a jamais quitté.

Champion de Bourgogne en 1961 et récipiendaire de sa ceinture noire en juin 1965, ce sont finalement deux blessures à l’épaule qui vont contraindre le passionné à freiner les compétitions. Gabriel Guéry décide alors de se tourner vers l’éducation et l’arbitrage.

Aux début des années 70, Gabriel se met alors à enseigner le judo.

En parallèle, il enseignera également l'EPS dans le secteur scolaire privé.

Ce sont près de 400 ceintures noires et une vingtaine d’enseignants qui sont passées entre les mains de ce grand homme du judo.

Fondateur du Judo Club de Saint-Marcel et du Budokan chalonnais, Gabriel Guéry est qualifié d’ « organisateur » par ses collègues et amis.

Actuel président du Judo Club de Saint-Marcel et membre du Comité Départemental Olympique depuis 2001, le judo c’est l’ADN de Monsieur Guéry.

C’est donc sans surprise que ce dimanche, plus de 200 invités avaient fait le déplacement pour assister à cette cérémonie et mettre à l’honneur ce tout nouveau haut gradé du judo.

Le maître de cérémonie, Vincent Guéry, président d’honneur du Budokan chalonnais (et accessoirement fils de l’homme du jour) a lancé les hostilités à 11h.

Il a tout d’abord remercié l’ensemble du public présent et a salué les personnalités élues, ainsi que les grandes figures et dirigeants du judo bourguignon, citons notamment :

Dominique Marchiset, président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté

Jean-Claude Guillerminet, président du Budokan chalonnais

Bernard Ponceblanc, président du Comité départemental Olympique et Sportif 71

Nathalie Couturier, adjointe au maire de Saint-Marcel en charge des sports (Monsieur le Maire Raymond Burdin était excusé pour cette cérémonie)

Karine Plissonnier, vice-présidente du Grand Chalon, représentant Sébastien Martin, excusé également.

Jean-Michel Desmard, conseiller départemental

Florence Plissonnier, vice-présidente du Conseil Départemental

Nathalie Leblanc, vice-présidente du Conseil Régional, chargée de la Culture

Mohamed Zemzemi, 6ème Dan de Judo à Montceau, 1er départemental

Henri Karcewski, 7ème Dan de Le Creusot

Jean-Luc Masnieres, 6eme Dan de Macon

Robert Rouchouse, 7ème Dan de Dijon

Michel Letourneau, président d’honneur du Judo Club de Saint-Marcel

Après avoir laissé la parole à tous les élus et dirigeants des clubs sportifs, qui ont salué à l’unanimité le dévouement de ce « grand homme » du monde du sport, Vincent Guéry a laissé place aux démonstrations de judo orchestrées par les professeurs et jeunes des écoles de judo de Saint Marcel et du Budokan chalonnais.

Puis, Gabriel Guéry a souhaité rappeler qu’il n’avait pas accompli toutes ces actions seul et avait alors prévu des récompenses pour plusieurs de ses amis et collègues dirigeants et acteurs des deux clubs.

Ensuite, ce fut au tour de Gabriel et de son épouse Martine de recevoir un cadeau de la part des deux clubs ainsi qu’un cadeau spécial de leur ami Robert Rochouse : deux ceintures de Judo gravées à leurs prénoms, venues au Japon.

Enfin, Monsieur Guéry a clôturé cette cérémonie en remerciant à nouveau un bon nombre de ses amis, collègues, élèves et mentors. Il a notamment souhaité remercier chaleureusement Jean-Claude Brondani, son tuteur pour l’obtention de ce 6ème dan, grand absent de cette journée. (NDLR : Jean-Claude était malheureusement souffrant et ne pouvait pas faire le voyage ce dimanche).

Ce dernier a tout de même tenu à transmettre un message qui a été lu à l’assemblée dans lequel l’homme indique notamment être très fier de son filleul et du travail qu’il a accompli.

En dernier lieu, Gabriel Guéry a souhaité remercier sa famille, Martine son épouse et Vincent et Céline, ses enfants, pour leur soutien sans faille malgré ses absences lors des déplacements pour se rendre aux compétitions ou aux arbitrages.

Cette très belle cérémonie s’est clôturée par un moment convivial et festif autour du verre de l’amitié où 60 ans de souvenirs de judo ont pu être partagés.

