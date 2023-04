Chalonnais, et usagers de la gare SNCF Creusot-Montchanin, ils dénoncent les conditions d'utilisation et demandent des comptes à la SNCF

Communiqué de presse

"Depuis le début des grèves commencées le 07 mars 2023, nous constatons des suppressions de train intempestives à répétition sur la ligne le CREUSOT TGV hors période de grève. C’est déjà difficile à gérer les jours de grève mais maintenant, c’est presque tous les jours que de trains sont supprimés ou retardés. Cette situation devient intolérable pour les usagers.

Pour 1 jour de grève par exemple un mardi, nous subissons des perturbations la veille puisque notre seul train du soir dans le dans sens Paris Lyon de 20h48 le lundi soir est supprimé. C’est la même chose pour les personnes revenant de Lyon. Cela nous oblige à quitter notre travail vers 16H30 en moyenne.



Le mercredi matin, donc le lendemain de grève, le 1er train du matin départ à 06h53 en direction de Paris est également supprimé et les passagers pour Lyon subissent le même traitement. Le train de substitution (quand il y en a un) s’arrête à 08h04. Cela nous fait arriver à Paris gare de Lyon à 09H35 environ. Ensuite, il faut le temps de se rendre sur son lieu de travail, ce qui peut encore prendre plus de 30 mn. Cela nous fait arriver à plus de 10h00 du matin sur notre lieu de travail.

Entre le départ anticipé la veille de la grève, le jour de grève en lui-même et le lendemain de grève, se pose pour nos employeurs un problème de disponibilité de son salarié. Cela entame notre crédibilité, notre carrière, et potentiellement notre salaire.

Beaucoup d’usagers utilisent un forfait mensuel et attendent en retour que le service soit rendu. Nous demandons que la SNCF fasse son travail, c’est à dire faire rouler les trains à l’heure et arrête de supprimer des trains. Ce phénomène n’a pas d’impact pour les usagers Lyonnais ou Marseillais qui ont beaucoup plus de trains mais pénalise de manière injustifiée les usagers de la gare du creusot.

Gestion des horaires, suppression des trains et du guichet par la SNCF

Durant l’année 2021, la SNCF a supprimé le train qui partait le soir de Paris Gare de LYON à 19h58 et l’a remplacé par un train qui part à 20h48 sans concertation. Dans le même temps, le train d’avant qui partait à 17h53 a été reculé à 17h43.

Ces subtils changements d’horaire font chuter l’attractivité des arrêts en gare du CREUSOT et la mettent en péril.

Explication :

Pour vous rendre à temps à la gare Paris gare de Lyon, il vous faut en moyenne 30 mn de trajet ce qui vous interdit d’assurer une présence à votre travail après 17h00. Si malgré tout vous restez, réunion de votre responsable de 17h à 18h par exemple, vous vous retrouverez à la gare de LYON vers 18H30 et il vous faudra attendre 20h48 pour rentrer au CREUSOT.

Donc, vous perdez 50 mn à chaque fois. Sur une semaine, cela est très éprouvant surtout pour les personnes habitant loin de la gare du Creusot TGV (exemple Chalon sur Saône) car en arrivant à 22h10, il faudra encore 40 mn pour rentrer.

Il y a quelques années déjà, la SNCF a fait disparaitre les guichets de la gare du CREUSOT alors que ce service permettait aux personnes âgées ainsi qu’aux personnes peu à l’aise avec les outils informatiques de prendre eux-mêmes leurs billets.

La SNCF a supprimé le train de 06h23 le lundi matin sans concertation

La SNCF a supprimé le train quotidien qui partait à Bruxelles via LILLE et Marne la vallée et desservait entre autres DISNEY LAND Paris.

Nous constations que la SNCF cherche à couler les petites gares et en particulier la gare TGV du Creusot et celle de Macon LOCHE. C’est inadmissible de vouloir faire disparaître nos gares dans un département qui a beaucoup d’atouts et qui au contraire souhaite accroître son développement et son attractivité.

Etat d’esprit des usagers du CREUSOT

Globalement, les usagers du TGV du Creusot en ont assez de ce laissez aller sur cette ligne, théoriquement un fleuron national très rentable pour la SNCF, mais dont le niveau de service est catastrophique. Ils sont fatigués et j’ai peur que certains d’entre nous craquent et abandonnent.

C’est encore plus vrai pour ceux et celles qui habitent loin de la gare comme ceux de la région chalonnaise habitants, Chatenoy le royal, Oslon, Lux ou saint désert.

Les trains sont supprimés sans discernement alors que les usagers réguliers paient leur abonnement mensuel et ont contribué à une hausse historique des profits de la SNCF (2,4 milliards d’euros) et que le service n’est pas assuré.

Nous les usagers du Creusot sommes en train de nous mobiliser, de nous structurer pour défendre notre droit de client du TGV à voyager sereinement, d’être respectés par la SNCF, et surtout défendre notre gare qui est en grand danger.

Nous souhaitons faire connaître la situation réelle et nos difficultés au plus grand nombre et faire réagir les personnes, les élus, les entreprises qui s’appuient sur la gare TGV du CREUSOT.



Les usagers mécontents du TGV de la gare du Creusot Montceau Montchanin